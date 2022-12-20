縣府推觀光行銷片，訴求一年四季怡人，圖為靜浦北回歸線。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

疫情解封、國門開放，觀光旅客再現，花蓮縣政府今發表「洄眸傾心 · 心的瀾圖」觀光形象影片，訴求花蓮一年四季都適合觀光客遊賞，6分半長度影片，以太魯閣國家公園布洛灣吊橋開場，由當代藝術家張逸軍舞蹈於峽谷間，搭配太魯閣族孩童古謠傳唱，展現磅礡氣勢。

花蓮縣政府發表四季觀光形象影片，主打花蓮四季的宜人氣候與精緻品味的慢活步調，影片邀請執導 111 年全中運開閉幕節目的當代表演藝術家張逸軍參與拍攝，以優美舞姿與太魯閣族景美國小古謠團隊，舞動生命力、唱出撼動人心的穿透力，期許透過影片視野，帶領國際旅人走讀花蓮，刻劃花蓮四季精彩的生命與動人的能量。

縣府觀光處長張志翔表示，觀光影片以「洄眸傾心 · 心的瀾圖」為主題，利用「洄瀾」喚起遊客「回來花蓮走走」的意境，實地探訪讓人回眸傾心的花蓮。

他說，花蓮全境幾乎都在國家級風景區內，上山下海只需要10分鐘，有可眺望太平洋的台11線，可欣賞山景的台9線，以及仿佛漫步稻浪中央的193線，可以跟著四季香氣尋找咖啡香、柚香、茶香等，透過影片按圖索驥，讓遊客放慢腳步，細細探索，發現花蓮這座城市的精彩。

張志翔表示，影片收錄太魯閣、七星潭、東大門夜市、鯉魚潭、新社梯田、豐濱親不知子步道等知名景點，還有多項大型活動，有紅面鴨FUN暑假、夏戀嘉年華演唱會、原住民聯合豐年節、美學節等，希望透過影片將這份旅行的感動傳遞給更多國際上的友人。

目前影片已上架YouTube平台，日後並將推出英、日、韓文等多語版本，民眾也可至花蓮行旅、花蓮觀光資訊網、粉絲團欣賞觀看。