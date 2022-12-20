被封為「荒謬大師」的沈玉琳早年從製作人轉為幕前藝人，深知不少演藝圈秘辛，最近他上節目透露曾聽過有位台灣大牌歌手去大陸表演，結束後不疑有他地搭上工作人員的車，未料越開越覺得不對，司機從大馬路轉進奇怪的小路，到了目的地才發現是司機大哥的家，稱是為了替父親過生日，將該歌手請回家慶生，讓人傻眼。

沈玉琳最近在《11點熱吵店》分享自己聽過更扯厚臉皮傳聞，有位台灣來到的歌手受邀去大陸登台作秀，結束後有工作人員好心主動表示要載那位歌手回飯店，結果開進了整條路黑漆漆、沒有路燈的馬路，而且路還越開越小條，該位歌手也覺得奇怪，第一時間僅以為是自己記錯方向。

沈玉琳分享大咖歌手去大陸表演經歷（5:45起）。（影音／取自11點熱吵店 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

最後車開進一個社區，歌手滿臉狐疑，但仍跟著工作人員下車，一同進了大廈到了五樓，結果門一打開看到一群人在幫長輩過生日，工作人員接著大喊：「爸！看看！我帶誰回來給您慶生了」，而該位歌手沒發飆，乖乖地陪眾人唱了生日快樂歌，接著又充當人肉立牌陪工作人員家的親戚聊天合影，待了一個多小時才全身而退。

沈玉琳說，該位歌手終於回到飯店時，覺得好氣又好笑，不明白剛剛到底發生什麼事，笑翻節目裡其他來賓。而陳大天也分享，自己做過最不要臉的事是為了一場免費派對撿垃圾紙袋套頭，他表示，自己是喜歡萬聖節派對的人，但不喜歡需要裝扮的習俗，某次要去一場萬聖節露天派對，卻因沒打扮被拒絕在門外，他靈機一動拿咖啡店的紙袋剪兩個洞套在頭上，自嘲真的是「恥力爆表」，且等他裝扮好後還被派對的保全打槍，稱活動已經結束了，讓他只能摸摸鼻子回家，結束荒唐的一夜。