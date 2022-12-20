新北市地政局今公告明年度新北市土地現值總額，較今年上漲約6.89％，其中位於板橋縣民大道及新府路交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓，連續14年蟬聯新北市地王，明年公告土地現值為每平方公尺76.2萬元，換算每坪約252萬元，較今年上漲3.25％；至於最低價土地為烏來區桶后附近與福山植物園的保安保護區，公告土地現值每平方公尺150元，換算每坪地價約496元。

地政局表示，明年公告土地現值作業期間（前年9月2日至去年9月1日），雖持續受到新冠肺炎疫情影響，但整體不動產市場因長期利率偏低、市場資金充裕、剛性需求存在，加上建築成本上揚以及通膨預期心理，持續全面帶動預售屋、新成屋等市場成交行情，包括實價登錄、新北市住宅價格指數等價格相關指標，也呈現上漲走勢，仍然呈現偏多格局。

但近期受央行調升利率、土建融緊縮等政策因素影響，交易量稍有趨緩，經統計作業期間買賣移轉棟數僅增加2.65％，全市大致呈現「價漲量穩」格局。

地政局進一步分析，公告現值調漲原因主要仍受捷運三環六線、多項區域道路橋樑等重大交通闢建影響，加上新北市多處整體開發區包括林口工一重劃區、新泰塭仔圳重劃區、中和秀朗橋區段徵收區，搭配三軸心、三大微笑曲線、六大產業佈局、都更三箭、工業區立體化等各項都市規畫，改變整體城鄉風貌，也帶動新北人口、產業進駐發展。

考量反應建設成果帶來的土地增值，並配合中央政策規畫，公告土地現值占比也略為向上調整。另經統計全市29個行政區共計劃分9496個地價區段，其中上漲及持平的區段比例達99.15％，下跌的比例僅0.85％。

地政局補充，全市29個行政區均呈現上漲或持平走勢，其中泰山、林口、樹三鶯、五股、汐止、淡水地區總額調幅約在6.42％至11.43％，因受重大建設支撐，造成這些所在區域都是近年新北市人口增加較為顯著地區，剛性需求強勁，再加上原房價基期較低，受到整體房市外溢效果影響，致市價漲幅明顯。

而板橋土城、中永和、三重蘆洲、新莊、新店區等原屬交易較為熱絡的行政區，地理位置及交通條件本具優勢，各項公共建設及生活機能完整，總額調幅也在5.63％至7.54％，其餘各行政區，多屬本市偏遠地區，交易量體變化不大，但受整體價格上漲影響，市價總額調幅在0.26％至4.77％之間。

地政局提醒，「公告土地現值」是為土地移轉及設定典權時，審核土地增值稅的依據，因目前轄內各宗土地之公告土地現值尚在計算中，如需查詢明年公告土地現值，可於明年1月1 日正式公告後，至新北市各地政事務所，或連結新北不動產愛連網查詢。