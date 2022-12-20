觀光局規劃跨年活動。(觀光局提供)

2022年進入最後倒數，如何迎接2023年？交通部觀光局特別彙整5個國家風景區及3個主題樂園跨年迎曙光活動，從山上到海邊，從北中南到離島都有看點。

觀光局規劃跨年活動。(觀光局提供)

觀光局國民旅遊組組長莊靜真表示，今年全台及離島皆有精彩的跨年及迎曙光活動。12月31日梨山、谷關、日月潭等都有舉辦跨年晚會，在美景之中欣賞音樂會、煙火秀，一起歡送2022年。麗寶樂園、劍湖山世界、義大世界等也有精彩絕倫的煙火秀、跨年演唱會等，推薦大小朋友到主題樂園歡度佳節。隔日元旦則可到東北角欣賞龜山朝日，阿里山參加一生必去的日出印象音樂會、梨山參加高海拔升旗典禮，沐浴在高山晨曦中，或到馬祖參加東引迎晨曦及升旗健走，一整年都好運！

觀光局規劃跨年活動。(觀光局提供)

莊靜真推薦北部民眾可到宜蘭外澳參加「東北角迎日出系列活動」，迎接東北角特有的龜山朝日，之後可到附近健行、騎自行車。中部民眾可前往谷關、梨山參加跨年晚會，隔天還可到梨山賓館參加升旗典禮，體驗海拔2千公尺迎新送舊。其中日月潭跨年今年將從12月31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭前施放480秒雙煙火，麗寶樂園除了找來巨星級卡司輪番上陣、摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天還可以搭乘摩天輪看日出。

觀光局也推薦南部民眾不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，以玉山及日出雲海為背景，欣賞原住民天籟及悠揚管絃樂；或到私房景點梅山鄉「隅夷處．耀瑞峰」朝聖，在茶園、山巒及樂聲當中擁抱日出。劍湖山世界跨年活動有數百台無人機結合燈光秀，加上摩天輪煙火秀演出；義大世界也有999秒大型立體藝術煙火，打造夢幻煙火。

到離島迎接新年第一道日出更是難得體驗，遊客可到「國境之北」馬祖東引升旗，並參加健行活動，沿著海岸線漫旅馬祖，留下難忘回憶。