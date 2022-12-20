教育部國教署已連續8年辦理「夏日樂學計畫」，補助國中小學於每年暑假辦理2至4周本土語文活動課程、整合式學習方案及英語主題式課程，明年將新增自然科學實驗課程，以讓國中小學生在暑假有更充實的校園生活。

教育部國教署從2015年開始補助國中小在暑假辦理的「夏日樂學計畫」，原本課程內容是本土語文及整合式學習，今年暑假則新增「英語主題式課程」。

教育部今天辦理「夏日樂學」頒獎典禮，國教署長彭富源表示，今年暑假共有1019校、1281班辦理，參與人數達2萬6800人，創下新高。他進一步透露，「夏日樂學計畫」明年新增自然科學實驗課程。

今天頒獎典禮中也邀請辦理計畫學校進行分享，連續7年辦理該計畫的雲林縣崙背國小，以「崙小詔曰．好客藝起來」為題，用沉浸式教學方式認識客家傳統文化，並以詔安客語學習歌謠，用粉蠟筆畫古厝、廟宇及用水泥製作詔安開口獅等體驗課程，讓孩子邊玩邊學習本土語，傳承本土語及文化。

屏東縣泰武國小以「百年校慶」為主題，以部落與山林為教室，排灣語為學習核心，透過傳統祭儀、古謠、小米酒釀造、月桃葉編織、搭設草寮、木雕及勇士舞等課程，讓孩子們在參與體驗活動中認識自己族群的文化底蘊，讓原住民族語與本土文化持續扎根。

台南市仁德文賢國中「文藝起來創客」課程，透過mbot機器人程式編寫，讓學生在學習過程中，藉由程式設計編輯及各種機器人機械組裝發展邏輯思維，提升創造思考能力。

此外，為鼓勵學校記錄夏日樂學豐富的學習歷程，國教署也舉辦創意影片及照片說故事徵選競賽，獲獎學校最高可獲得2萬元獎金及獎狀鼓勵。獲選創意影片組特優的台中市立大雅國中為例，其課程是以旅遊結合英語主題，讓學生化身旅遊小達人，學習英文認識世界，以有趣好玩視角開拓視野，增進國際觀。