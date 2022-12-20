2022兩岸企業家峰會年會今天（20日）在廈門開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌在致詞時表示，兩岸經濟密不可分，兩岸貿易額達2945億美元，給台灣帶來約1438億美元的巨額貿易順差。他呼籲台商，如果沒有抓住前30多年的發展機遇，不要錯過今後30年的發展。因為中共二十大後的30年，大陸的發展空間將更加巨大。

潘賢掌表示，兩岸經濟合作符合市場規律。新時代十年，大陸一直是台灣最大出口市場、最大島外投資目的地和最主要貿易順差來源，兩岸貿易額翻了一倍，台商赴大陸投資項目增加近45％，強力拉動了台灣經濟發展。

潘賢掌表示，今年1月至11月，兩岸貿易額達2945億美元，給台灣帶來約1438億美元的巨額貿易順差，兩岸經濟密不可分，脫不了鈎、斷不了鏈，唯有加強合作才能更多造福兩岸同胞，台灣經濟發展、民生改善也才有更大確定性和更堅實依靠。

潘賢掌表示，本次峰會年會以「建構產業合作新模式，打造綠色數位新經濟」為主題，敏銳把握住大陸著力推動高質量發展、加快建設現代化產業體系的重大機遇，推動兩岸企業在製造業高端化智能化綠色化、數位經濟、低碳產業等領域的合資合作，有助於兩岸產業合作構建新模式、拓展新空間。與會兩岸嘉賓深入交流，定能凝聚共識，達成豐碩成果。

潘賢掌呼籲台商，如果抓住了中共二十大前、大陸30多年的快速發展，那今後的30年要繼續緊緊抓住。如果沒有抓住前30多年的發展機遇，不要錯過今後30年的發展。因為中共二十大後的30年，大陸的發展空間將更加巨大，發展更加高質量，發展更加精彩。希望峰會雙方繼續團結帶領兩岸企業家，秉持大義，追求大利，順勢而為，乘勢而上，為擴大兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展作出新的更大的貢獻。