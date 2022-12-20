寒流一波接一波，許多人都拿出暖暖包禦寒，一名女網友表示，打開暖暖包搓5分鐘都不熱，好奇是寒流太強還是暖暖包壞掉，將其PO上網，網友說，有些暖暖包發熱較慢或是品質較差，但有內行人說，暖暖包不是用搓的，要用搖的，「發熱原理是靠鐵粉接觸氧氣生鏽來放熱」。

原PO近日於PTT女人版指出，因應寒流買了一整包暖暖包，打開其中一包搓5分鐘，結果只有微溫，她說玩手遊時手機發燙的溫度還比較高，好奇是寒流太強，還是暖暖包壞掉？

貼文曝光，網友紛紛留言，「有些暖暖包發熱沒這麼快」、「通常需要10分鐘以上慢慢發熱」、「我曾經買到怎麼搓都不熱的」、「應該不是天氣的關係，而是不熱的就是不會熱，品質不好吧」、「再拆第二包看看？會熱的你不用特別搓或是搖晃也會熱起來」。

留言中有網友說，「暖暖包不是搓，要用搖的，發熱原理是靠鐵粉接觸氧氣生鏽來放熱」、「不用搓，搖搖接觸空氣之後，放在口袋過一下會很燙」。