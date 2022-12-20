寒流過後，氣溫逐漸回升，埔里盆地形成雲海美景。（陳琪元提供／楊靜茹南投傳真）

埔里盆地中間氣溫上升較快，因此霧先消散，形成甜甜圈雲。（陳琪元提供／楊靜茹南投傳真）

寒流過後，台灣西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差大，南投縣埔里鎮郊區清晨最低溫4.7度，家住埔里的攝影玩家陳琪元20日清晨開門發現濃霧，立即衝往虎頭山，發現埔里籠罩在雲海之中，上午8時許太陽出來後，盆地中間雲霧往山邊聚攏，形成甜甜圈雲美景，直呼：「可遇不可求，真的是奇緣！」

埔里鎮虎頭山海拔約5、600公尺，由於氣流穩定，不僅是飛行傘勝地，更是當地人賞日出、夜景的好去處，也吸引許多攝影玩家上山拍攝夕陽、琉璃光、雲海等美景。攝影玩家陳琪元20日清晨在虎頭山拍攝到雲海翻湧及甜甜圈雲美景。

陳琪元表示，埔里鎮昨天清晨萬里無雲，不過今天清晨起床，卻發現屋外濃霧，幾乎伸手不見五指，他直覺應該有奇特美景，於是開車衝往虎頭山，發現埔里籠罩在雲海之中，8時許太陽出來之後，盆地中間雲霧湧向山邊，雲霧環繞形成超大的甜甜圈，令人驚豔。

日月潭氣象站主任張永政表示，這2天日夜溫差大，白天太陽加熱氣溫上升，夜間受輻射冷卻影響，盆地內氣溫降溫，水汽凝結成山谷霧，清晨太陽升起及市區活動增加升溫較快，因此市區霧先消散，濃霧隨白天太陽加熱，再逐漸往盆地邊緣消散，形成甜甜圈雲。

張永政預估，未來幾天日夜溫差仍大，仍會有夜間清晨盆地內濃霧情形，提醒民眾濃霧內能見度差，務必開燈減速慢行，早晚特別寒冷，欣賞美景請注意保暖！

根據中央氣象局預報，周三、21日強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再度下降。各地水氣稍增，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。