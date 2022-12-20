雄獅集團旗下餐飲事業體欣食旅擴大版圖，將松山文創園區內前身為「育嬰室」的歷史建物，打造為「光一．一個時間」，即日起開始試營運，除了提供限定餐點及飲品外，看好松菸及台北在全球觀光的重要地位，將以「Regional Hub」為概念積極發展，結合飲食、旅遊、音樂、文化等元素，打造策展及旅遊講座的多元活動餐飲空間，期盼進一步整合集團能量，迎接國境開放後的觀光商機。

為慶祝「光一．一個時間」試營運，即日起至12月31日消費不限金額，即贈價值180元的「帕瑪森薯條佐蜂蜜芥末醬」兌換券乙張；2023年1月1日至31日期間加入光一Ocard會員，消費不限金額即贈「煙燻烏梅的節奏藍調布丁」電子券乙張，價值180元。

雄獅集團進駐松山文創園區三大空間，打造國際文化策展場域，首波由欣傳媒旗下文化品牌「欣講堂」進駐，將舊香料實驗室搖身一變「欣講堂文創基地」；緊接著由欣食旅經營、前身為菸廠育嬰室的「光一．一個時間」也自即日起試營運，以健康飲食和聚會共享為主軸，發展多元創意體驗；未來還有由機械修理廠改造而成的全新餐飲品牌「Island133」，講求在地食材與風土滋味，以現代西式烹調手法注入設計美學，進而探索分享當代飲食生活文化，預計明年第一季完工。

雄獅集團欣食旅總經理陳斯重表示，全新「光一．一個時間」位在有逾80年歷史的松山文創園區歷史建物「育嬰室」，過去是提供松山菸廠員工的孩童休憩、遊玩的場所，經過近一年悉心修復後，保留這棟日治時期木造建築的黑色屋瓦、綠色木造外牆等外觀特色，展現質樸的原始色彩；內部設計以「時光之窗A Window of Time」為視覺核心，透過影像捕捉城市光影中流動的每個瞬間，行走的時鐘代表著我們在時光裡前進，環狀的燈管就像天幕一般，隨時間展現色彩變化。

餐飲部分，「光一．一個時間」也融入松菸、育嬰室主題推出限定菜單，「煙燻烏梅的節奏藍調」以松山菸廠為發想初衷，將濃郁的煙燻烏梅以布丁的手法呈現；「初蛋糕」使用法式傑諾瓦士配方製成蛋糕，與冰淇淋一起享用口感更升級；「製菸廠西西里咖啡」增添煙燻肉桂香氣，口感清透爽口；「老台北蛋蜜汁」則是向經典的老台北舊時光致敬，黃金比例的蛋黃加上柳橙汁，搭配手工自製煙燻鹽奶蓋，重現回憶中的香甜濃郁口感。

陳斯重指出，「光一．一個時間」不僅僅是餐飲場域，而是一個多元文化的交流空間，將規劃各式各樣策展活動，邀請旅人走進松山菸廠育嬰室，重回1937年的舊時光，日治時期木造建築，綠色木條交疊而成的牆面，每一處的陽光灑落，倒映在咖啡杯面上，在食光中與味蕾相遇，在拾光下寫下故事。