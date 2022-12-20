三峽恩主公醫院今年8月底與台北、桃園、八德3所榮民之家建立醫療合作服務，設置就診專車、榮家住民健康促進以及急診、門診及住院就醫綠色通道等，其中榮家病人急診送醫時間縮短將近50％，恩主公醫院今也獲得國軍退除役官兵輔導委員會頒發感謝狀。

退輔會榮民金字塔三級醫療照護，整合全台各地榮民醫院醫療照護體系，恩主公醫院成為首個體系外加入的區域醫院，希望透過在地醫院壯大榮民醫療服務，退輔會主委馮世寬今也頒發感謝恩主公醫院。

馮世寬表示，恩主公醫院院長黃信彰過去曾在北榮服務，照顧榮民、社區所有住民，如今延伸精神至恩主公醫院，相信會成為未來他人追隨的良好典範。

恩主公醫院胸腔內科醫師陳重華指出，先前有位高齡92歲的榮民伯伯因冒冷汗、血壓下降及意識不清，透過醫療合作的綠色通道緊急送醫，醫師發現病人兩側肺部發炎、有雜音，後續評估是肺炎併發呼吸衰竭及泌尿道感染，經過緊急住院搶救後恢復意識，最終健康出院，返家休養。

黃信彰表示，榮家住民透過綠色通道至急診、門診人數平均每月約40人，另有緊急住院的榮家住民，恩主公醫院要成為社區醫療典範，需要提供社區民眾便捷、有效率、高品質的醫療服務，因此需要善盡三峽、鶯歌、桃園八德、大溪等地區的社區醫療服務為己任，發揮鄰近的地緣優勢，使榮民就醫獲得更多保障。