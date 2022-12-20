金門縣金湖鎮下莊社區成效良好，已成為全台各社區蒞金必參訪觀摩之績優社區。(圖／金門縣政府提供)

金門縣的烈嶼鄉青岐社區，將活動中心有效運用成為各示範點，讓居民就近參與及學習。(圖／金門縣政府提供)

位於金門縣的金湖鎮下莊社區與烈嶼鄉青岐社區發展協會，近年來在社區理事長暨所有理監事、幹部及志工們共同努力下，積極參與各項社區培力，推動各項關懷服務，雙雙榮獲2022年衛福部社區發展工作金卓越社區選拔（績效組）優等獎（最優等級）及獎勵金15萬元，創下金門縣社區歷年參與中央評鑑最優成績。

獲獎的2社區，今（20）日由金門縣社會處長董燊帶領下莊社區理事長薛逸璞、青岐社區理事長洪長享及社區幹部與志工們共同赴台接受表揚，由衛福部政務次長李麗芬親自頒獎，並抱回獎勵金各15萬元。

金門縣金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區，前經縣府2019年評鑑榮獲地區績優社區優等，並代表參加角逐2022年全國績優社區選拔。

縣府表示，近年來2社區積極參與各項社區培力，推動各項關懷據點共餐、長照巷弄站、家庭暴力防治等社會福利服務，亦在樂齡、環保、防災、衛生、綠美化等各方面成效卓著，另外亦運用中央及本府各項補助款及結合其他社會資源辦理各項創新服務，將活動中心有效運用成為各示範點，讓社區居民就近參與及學習，深深有感幸福滿滿，因為成效良好，2社區連續多年獲得中央及縣府各項認證及評鑑獎項，更成為全台各社區蒞金必參訪觀摩之績優社區。

本次縣府資助下莊與青岐社區人員組隊赴台參加衛福部頒獎典禮，並與全台績優社區互相切磋，藉此鼓勵社區更上層樓，更期待2社區發展協會分享喜悅及推動成果，讓縣內其他社區一同學習成長複製成果、追求共好，共創宜居幸福生活。

縣府社會處表示，未來仍將與各公所及專業團隊合作，致力推動社區培力永續運作，陪伴社區茁壯成長，期在地紮根及空間多元運用，讓社區發展協會及活動中心成為就近提供民眾各項福利服務的最有利後盾及最佳場域。