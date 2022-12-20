縣長徐耀昌表揚獲獎學生。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌20日表揚「2021第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展」、「2022 羅馬尼亞EUROINVENT歐洲盃國際發明展」、「2022年OMC世界盃美髮錦標賽」、「111學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」以及「2022電腦鼠暨智慧輪型機器人競賽」等國內外競賽獲獎的優秀青年，並期許再接再厲，開創「菁」彩人生。

苗栗縣青年學子在國際競賽活動表現傑出，創下不少佳績，仁德護專在「2021第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展」、「2022羅馬尼亞EUROINVENT歐洲盃國際發明展」勇奪17面金牌、5面銀牌以及1面銅牌。

育達科大時尚造型設計系學生郭家彤、許詩雅代表國家，遠赴法國巴黎參加OMC美髮世界組織主辦的2022年世界盃美髮錦標賽，分別榮獲新娘髮型設計青年組第3名及資深組第6名，這2位同學連續兩年在OMC世界錦標賽闖出佳績，為台灣髮藝界及苗栗爭光。

除了國際競賽，由教育部舉辦的全國規模最大的高中技藝競賽「111年度全國高級中等學校學生技藝競賽」，苗栗學子技藝超群，共計拿下農業類、工業類、商業類、家事類等4項職種共9座金手獎、28優勝成績，其中以苗栗農工、大湖農工表現最為亮眼，苗栗農工囊括2項金手獎、16項優勝，大湖農工囊括4項金手獎、6項優勝，卓蘭高中則拿下1項金手獎及2項優勝、君毅高中2項金手獎及1項優勝、苗栗高商獲得2項優勝、縣立苑裡高中獲得1項優勝，表現亮麗。

苗栗農工在教育部辦理的「電腦鼠暨智慧輪型機器人競賽」中，憑藉對相撲機器人運動能力控制的精準掌握度，3人獲得第1名、6人獲得佳作的好成績，展現高超的技藝，深獲肯定。

縣長徐耀昌感謝指導老師的辛勞，用心教導青年學子，在競爭激烈的國內外競賽中脫穎而出，榮獲佳績，為學校、苗縣爭光，同時鼓勵選手們在各自領域繼續精益求精，闖出屬於自己的一片天。

接受表揚的選手：2021第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展：金牌：仁德醫專：謝國佳「情境互動組合式立體地墊」、龍彩雲、劉靜曈、陳繻方「立體式面膜包裝袋」、蔡孟書、羅韋捷、楊景翔「頸部姿勢矯正器」、邱達能、王慧芬金、」林庭柔「可攜式結界淨化雷射羅馬追思花柱金、楊育芳、柯秋華、陳宏桂、劉東奇、林耿民「快樂英語單字遊戲卡」。銀牌：仁德醫專：郭祖祥「車用旋轉座墊轉位板」、蔡淑玫、黃柏翔、楊婉芹、徐芷萱「香氛造口袋」。銅牌：仁德醫專：林珮珊「熱震動按摩滾筒」。

2022 羅馬尼亞EUROINVENT歐洲盃國際發明展：金牌：仁德醫專林宜蓁、劉亞芃「蓮花座浮水燈霧化加濕器」。

2022年OMC世界盃美髮錦標賽：育達科大：郭家彤「青年組新娘髮型 」第3名、許詩雅「資深組新娘髮型」第6名。

111學年度全國高級中等學校商業類學生技藝競賽：苗高會計資訊李芷萱優勝第15名、商業廣告羅子權優勝第31名、縣立苑高商業廣告許雅婷優勝第16名、君毅高中電腦繪圖王苡甄優勝第27名、烘焙晁靖凱金手獎第6名、商業簡報邱嵐妡金手獎第4名、卓蘭高中商業簡報連祐慈金手獎第3名。111學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽：卓蘭高中幼兒教具製作陳怡瑄優勝第27名、劉倖雨優勝第15名、苗農飾品製作劉庭瑋優勝第9名、楊甯喬優勝第7名。

111學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽：苗農鉗工張昭賢優勝第17名、室內配線涂宥晟優勝第15名、化驗蔡易霖優勝第11名、機器人蔡承翰、謝昆霖優勝第9名、冷凍空調吳柏辰優勝第7名、板金陳永祈優勝第6名、大湖農工鉗工徐偉哲優勝第14名、應用設計黃郁綺優勝第11名、電腦修護劉宗修金手獎第7名、大湖農工機械製圖 劉遠樟金手獎第5名、大湖農工車床林立翔金手獎第1名。

111學年度全國高級中等學校農業類學生技藝競賽：大湖農工園藝蔣雁如優勝第15名、造園景觀張夢之優勝第13名、葉宛琪優勝第11名、園藝林沛霞優勝第12名、食品加工劉伊芩金手獎第1名、苗農食品加工張瑞馨優勝第10名、畜產保健陳怡儒優勝第12名、農場經營曾宇紘優勝第12名、農場經營劉欣潔優勝第9名、食品檢驗分析魏啟軒優勝第10名、生物產業機電何庭鋒優勝第7名、森林古柏薰優勝第6名、林侑威金手獎第3名、張凱翔金手獎第1名。

2022電腦鼠暨智慧輪型機器人競賽：相撲機器人高中職組：苗農：佳作：蔡承翰、劉瑋豐、謝昆霖、羅承軒、蘇家禾、鍾承佑、第1名李秉壕、李哲銓、古庭齊。