花蓮女中學生張伊甯在國樂聯合音樂會上，用二胡演奏曲目《無極》。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮女中國樂隊在在國樂聯合音樂會上擔任壓軸，演出《竹歌》與《茶馬》2首樂曲。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立花蓮女中國樂絲竹團、管樂隊今年參加花蓮縣學生音樂比賽，取得代表花蓮參加全國賽的資格，其中，國樂絲竹團不僅以特優冠軍之姿挺進全國賽，日前也與花蓮高中、國風國中聯合辦理國樂聯合音樂會，用琵琶、二胡等樂器帶給現場一場高水準的音樂饗宴。

花女國樂隊甫獲111學年度花蓮縣學生音樂比賽絲竹室內樂合奏絲竹樂高中職B組特優第一名殊榮後，邀請花中、國風國中2校，一同舉辦「樂鳴心犀」絲竹樂聯合音樂會，透過跨校、跨學制的音樂饗宴，促進鄰近學校及社區藝術團體相互砥礪，營造社區美感、資源共享的文化。

音樂會先由花女2位團員陳云秦、張伊甯獨奏揭開序幕，陳云秦以琵琶演奏曲目《文武雙全》，從對於琵琶傳統語言的傳承與發展，探索以現代作曲思維對琵琶傳統的重塑；張伊甯則用二胡演奏曲目《無極》，由於此曲意境虛幻、深邃、細膩，承載中國傳統文化的深厚底蘊，傳遞深邃的哲理。

緊接著由國風國中絲竹團演奏《鷹 ‧ 圖騰》及《丟丟與他的銅仔》，前者為現代作曲家李博禪創作、指導老師孫晨翔改編成絲竹室內樂版本，後者由台灣民謠改編而成的絲竹室內樂名曲；下半場由花中演奏採大陸北方秧歌素材作為主要架構發展的樂曲《鬧新春》及《鷹 ‧ 圖騰》。

花中與國風國中2校演奏曲目雖相同，但樂團配置卻不同，充分展現各校「同曲異風」之妙，最後再由花女國樂隊擔任壓軸，演出《竹歌》與《茶馬》2首樂曲，其中，《竹歌》以蘇南民歌音調為素材創作而成，慢板抒情而寧靜、輕快而生動；《茶馬》則描繪出商隊行經茶馬古道，翻山越嶺的情境，巧妙地運用當地特色聲響及變化拍增添趣味性、豐富曲調內容。

花女表示，該校國樂隊連續第11年以地主之姿，參加這場社區學生國樂聯合音樂會，此次特別讓國高中學生齊聚一堂演奏，除可讓學生加強上台的膽識及氣魄，也能彼此分享今年學習的成果。

此外，花女管樂隊參加111學年度花蓮縣音樂比賽，連續3年取得縣代表權，將挺進全國決賽，校長詹滿福表示，花女於音樂比賽中表現亮眼，管樂隊及國樂絲竹團將代表花蓮縣參加全國比賽外，更囊括6項個人項目特優佳績，此次國樂聯合音樂會上，與2校同場展現成果並相互學習，讓學生能逐步追求更完美的呈現。