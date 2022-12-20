遲到成日常？吳怡農抽號次遲到6分鐘 王鴻薇攜「超強加油團」助陣

民進黨台北市立法委員第3選區補選候選人吳怡農今拋出政見，表示各地方政府長期面臨消防人力不足，以及裝備車輛老舊的問題，中央應編列專案預算加速消防人力增補，以及消防車輛的汰換。國民黨候選人王鴻薇稍早發文打臉稱，她與議員同仁早就共同爭取北市警消勤職務加給調升，台北市政府願意支出卻卡在民進黨政府手上。

王鴻薇發文說，吳怡農今天提出警消政策，主張由中央編列預算，解決現況消防問題，但她要告訴吳怡農，以台北市來看，警消經費加給提高早就可以做了，是中央還在卡，問題根本不是經費。

王鴻薇指出，去年由於北市警消人員勤務繁重程度遠高於其他都會區，加上疫情爆發後，許多基層因協助防疫，苦喊快吃不消，在她與同黨議員陳炳甫、徐弘庭、闕枚莎、吳志剛共同爭取下，當時的台北市長柯文哲還簽下承諾書，支持北市警消人員勤職務加給調升 1.5至2倍，而且經費由地方支出，不需要中央。

王鴻薇表示，有了他們的爭取，台北市政府預計明年開始，警察方面提升至1.5倍，預估每年增加經費約3億6728萬1513元，消防局提升至1.5倍，預估每年增加經費約8354萬8140元，總計4億5082萬9653元，「這筆錢台北市政府願意支出，但現在就卡在行政院，就卡在民進黨政府手上」。

王鴻薇強調，要提醒大家，如果連地方政府願意自行支出補貼警消人員經費，中央都可以卡著，那吳怡農主張要中央主導編列預算，這個政策的可行性真的非常低。

王鴻薇反問，不曉得吳怡農提的時候，有跟執政政府溝通過嗎？也要吳怡農「順便也幫我問問民進黨，台北市警消跟台北市政府哪裡得罪你們民進黨了？為什麼連照顧他們的政策，都要卡著？」