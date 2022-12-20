聯準會（Fed）12月如預期升息2碼，加上美國11月零售銷售數據不如預期，增添經濟衰退疑慮，市場擔憂高利率引發經濟衰退，美股四大指數全數大跌，台股近日跟著震盪回檔，短線觀察進一步的方向確立，盤面優先聚焦利多題材發酵及技術面強勢族群表現，在企業獲利衰退，及評價回升的相互影響下，預期2023年台股應有正向發展空間。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，Fed升息幅度下降，顯示利率政策正在接近緊縮週期的尾聲，但預估利率終值將更高且維持更久，2023年關注重點在於高利率對經濟影響，及在何種條件才能啟動降息循環。從官方態度來看，明年上半年大致有2碼至3碼升息空間，之後關注相關就業數據與薪資變動率而定。

2022年因美國升息、縮表、大陸疫情、封控、俄烏戰爭及台海情勢及升息等利空打擊，台股評價大幅縮水，預期2023年在企業獲利衰退及評價回升的相互影響下，指數應有正向的發展空間。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，在產業觀察方面，仍以企業獲利成長及庫存狀況為主要考量，聚焦半導體先進製程、矽智財、檢測、高速傳輸、伺服器供應鏈、光學元件、汽車電子、金融、生技、紡織、原物料、汽車以及一般消費通路等產業，皆可持續關注。