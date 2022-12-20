苗栗縣長徐耀昌以全國首創鐵道文化體驗新模式，與民間企業合作打造鐵道自行車。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府辦理「重現百年鐵道生命力」舊山線鐵道文化資產保存與創新案，以全國首創鐵道自行車重現舊山線百年風華，吸引逾170萬人次搭乘並創造約20億觀光產值，今年報名角逐國家發展委員會主辦的第5屆政府服務獎，在多達133個機關激烈競賽中脫穎而出，榮獲社會關懷服務類獎

由行政院國家發展委員會主辦、素有公部門奧斯卡獎美稱的「政府服務獎」，各縣市機關無不卯足全力爭取這份榮耀。今年得獎名單日前揭曉，縣府文觀局辦理的「重現百年鐵道生命力」舊山線鐵道文化資產保存與創新案，以全國首創鐵道文化體驗新模式，創造18億觀光產值，節省政府支出2億870萬、增加政府收入2億5000萬，遊客滿意度91％等多重優勢，首度贏得社會關懷服務類獎項殊榮。

縣長徐耀昌昨天帶領文化觀光局長林彥甫與主計處相關科長團隊，以及促參案營運公司董事長游志勇及總顧問張哲銘教授，一同出席受獎並合影分享榮耀。

徐耀昌縣長表示，此次獲獎的「重現百年鐵道生命力」舊山線鐵道文化資產保存與創新案，是秉持著「創新、求變、接地氣」的理念來推動，結合中央與鄉公所相關單位跨領域合作，打造全國首創鐵道自行車，活化既有文化資產，成功為苗栗縣觀光帶來新紀元，同時也帶動周邊商圈發展、增加就業機會，並將人才留在苗栗，感謝國家發展委員會及各委員的肯定，苗栗縣一定會更努力更積極的推動其他活化建設。

據文觀局統計，舊山線鐵道自行車從108年7月起營運迄今，搭乘人數已超過170萬人次，粗估已為舊山線周邊帶來超過20億觀光產值，成功帶動舊山線遊客量增加與周邊商圈發展，另提升舊山線地區整體公共服務及設施品質，並增加地方觀光經濟效益及就業機會，降低人口外流，創造就業與青年迴游契機，也為退休銀髮族提供二度就業機會。未來若向北延伸至三義站，向南延伸至后里站，可望帶來更豐碩效益。