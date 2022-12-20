沙鹿區民發揮創意，將水龍頭裝在酒瓶椰子樹上，只要打開水龍頭，自來水就嘩啦嘩啦的流出來，吸引民眾前往打卡拍照。（陳世宗攝）

發揮創意及想像力，酒瓶椰子樹裝水龍頭一舉兩得。

台中市沙鹿區7旬的陳萬登發揮創意，將自家種植的酒瓶椰子樹裝上水龍頭，並將水管的管線拉到圍牆外，直接從椰子樹的頭部往上銜接，只要打開椰子樹上的水龍頭，就有嘩啦嘩啦自來水流出；不僅可直接供給椰子樹水分，還能綠美化住家環境，吸引民眾前往打卡拍照。

住在沙鹿區鎮南路的陳洺裕，在臉書「沙鹿之美」PO出住家圍牆邊，4棵酒瓶椰子樹裝水龍頭的照片，旋開水龍頭自來水就源源流出，讓網友看了直呼「是變魔術嗎？」吸引很多民眾好奇前往拍照打卡，對其創意嘖嘖稱奇！不僅覺得很好奇，對其「神乎其技」的創意，更嘆為觀止。

陳洺裕指出，創意來自他退休的父親陳萬登，上周五將山上種植的酒瓶椰子，切除部分樹根後移植到鐵桶內，並請吊車吊到住家的圍牆外，父親透過他的想像力、創意及技術；從酒瓶椰子的頭部拉水管，並於椰子樹上裝水龍頭，再透過水管接圍牆內的水源，只要打開水龍頭就有嘩啦嘩啦的自來水流出。

陳洺裕表示，他將照片po在臉書「沙鹿之美」後，吸引很多民眾前往拍照打卡，還有媒體前往採訪報導，目前都放在家外圍牆邊供民眾參觀拍照，如果有喜歡的民眾，他們願意割愛；最適合餐廳種在門口的土裡，只要在底部裝上水管後，打開水龍頭就可使用，非常的方便。