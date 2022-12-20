鍾明軒演出服裝是參考電影《阿凡達》元素。（兒福聯盟提供）

AcQUA源少年在衣服裡偷夾了不少暖暖包禦寒。（兒福聯盟提供）

TRASH用自己的歌鼓勵大家。（兒福聯盟提供）

由兒福聯盟主辦的《後浪祭Rising Voices FEST.》日前(12／18)在西門紅樓廣場舉辦，邀請共13組演出藝人在氣溫僅10度的寒流下接棒演出，包括TRASH、AcQUA源少年、原子少年金星Venus、Kimberly 陳芳語、金曲才女孫盛希輪番上陣帶來精彩表演。

鍾明軒擔任公益大使，演唱兒少發聲主題曲《你喜歡不是我喜歡》傳達活動的信念。才剛從美國遊學返台的鍾明軒也開玩笑分享：「我只能說拉丁美洲人真的讚！」更笑說自己的演出服裝是參考電影《阿凡達》元素，以藍綠色作為基底。

提到「做自己」，鍾明軒表示只是把想做、想說的表達出來，他鼓勵大家：「只要當下做這件事沒有覺得不舒服，那就繼續吧！」他透露：「我小的時候其實很叛逆，從小就跟家人說要當大明星，看偶像劇時的廣告空檔我都把自己當主角再演一波！」

TRASH玩音樂之路並非一路順遂，出道至今已有13年的他們，過程中經歷了不少次與家人間的溝通及磨合，主唱阿夜用自己的歌鼓勵大家：「做什麼事都是過程，難免會遇到失敗，但沒關係我們都會『陪你失敗』；因為『終究還是因為愛』！」團長頤原則分享：「在還沒成功的時候，自己的家人當然會很擔心，但切記一定要良性溝通，不要起衝突，要當個孝順的小孩！」

而當天氣溫寒冷，AcQUA源少年在衣服裡偷夾了不少暖暖包禦寒，成員莑茗開玩笑表示：「長到20歲之後好像變得比較怕冷！」針對兒少發聲的議題，他們則分享自己小時候如何與大人溝通，毓家透露：「我是屬於直話直說的類型，好在媽媽也很支持我，像她今天就有到場來看我們演出。」莑茗則分享：「我很喜歡彈吉他，一開始媽媽並不支持，不過有一次成果發表邀請媽媽來看了之後，從此沒有再多說什麼。」鼓勵大家用實力投入所愛的事物證明自己，才有機會獲得支持。提到未來計畫，他們聊到正在籌劃新作品，聖誕節當天則在工作中度過，透露將拍攝全新MV與大家見面。