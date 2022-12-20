大陸金沙江白鶴灘水電站最後一台機組20日完成72小時試運行，正式投產發電。至此，該水電站16台百萬千瓦水輪發電機組全部投產發電，象徵世界最大清潔能源走廊在長江之上全面建成。陸媒指出，該水電站在建規模世界第一、裝機規模全球第二大。

大陸《川觀新聞》報導，白鶴灘水電站是實施「西電東送」的大陸國家重大工程，是當今世界在建規模最大、技術難度最高的水電工程。工程開發任務為以發電為主，兼顧防洪、航運，並促進地方經濟社會發展。其全球單機容量最大功率百萬千瓦水輪發電機組，實現了大陸高端裝備製造的重大突破。

白鶴灘電站位於四川省涼山州甯南縣和雲南省昭通市巧家縣境內，是三峽集團在金沙江下游投資建設的4座梯級電站中的第2個梯級。水庫正常蓄水位825公尺，控制流域面積43.03萬平方公里，占金沙江以上流域面積的91％。電站主體工程於2017年7月全面開工建設，2021年6月28日首批機組投產發電。截至12月20日，白鶴灘水電站累計發電量超過530億千瓦時，主要輸送江蘇、浙江等區域，助力長三角地區一體化高品質發展。

白鶴灘水電站工程規模巨大，地質條件複雜，綜合技術難度位居世界第一。中國三峽集團攜手國內水電建設和裝備製造企業，創造了百萬千瓦水輪發電機組單機容量、300公尺級高拱壩抗震設防指標、地下洞室群規模等6項世界第一，推動大陸水電全產業鏈、價值鏈和供應鏈水準顯著提升，為實現中國式現代化提供科技支持。

報導指出，三峽集團在長江幹流建設運營的6座巨型梯級水電站（烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩）共安裝110台水電機組，總裝機容量達7169.5萬千瓦，形成世界最大清潔能源走廊。這條走廊跨越1800公里，形成總庫容919億立方公尺的梯級水庫群和戰略性淡水資源庫，其中防洪庫容376億立方公尺，占2022年長江流域納入聯合調度範圍水庫總防洪庫容的53％以上。

隨著世界最大清潔能源走廊全面建成，6座巨型電站聯合調度、協同運行，年均發電量達3000億千瓦時，可有效緩解華中、華東地區及川、滇、粵等省份的用電緊張局面，為「西電東送」和電網安全穩定運行發揮重要支撐作用。每年可節約標煤約9045萬噸，減少排放二氧化碳約2億4840萬噸，對改善大陸能源結構，助推實現碳達峰、碳中和目標發揮積極作用。