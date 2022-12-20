本周四（22日）迎來冬至，每個人的運勢都將出現變化，小孟老師在臉書粉專點名4生肖，生肖龍、生肖雞、生肖馬、生肖羊，在冬至後財運會超級旺，在事業上可逐漸擺脫不順遂，也會受到貴人相助，財運一路旺盛到跨年後。

▍生肖龍

生肖龍在冬至時，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓他們的財運，邁向新的高峰，再加上偏財運也很旺，正偏財皆有盈利。

▍生肖雞

生肖雞在2022年，心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，運勢開始慢慢上揚，冬至起業績工作量開始增多，本業之外的偏財運也更加活絡，順勢的把財運也拉升了。

▍生肖馬

生肖馬的個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，儲存已久的能量將開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅，加上堅持不懈的努力，因此冬至來臨時財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

▍生肖羊

生肖羊很有拼勁與衝勁，在冬至時，他們的工作表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友或老闆，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。