副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。媒體人韋安今（20）日就在臉書上用「2句話」斷言了2024總統大選的結局，直呼「2024還是55波的一場爛仗在打」，引發討論。

民進黨在九合一選舉中慘敗，總統蔡英文也為此辭去黨主席，甚至有綠營內部人士透露，黨中央高層將側翼網軍作為空戰主力，引發中間選民和年輕人的反感。而國民黨大勝後，年輕一輩的戰力突出，北市議員王鴻薇、徐巧芯更是在九合一選舉中成為最耀眼的女戰神，但藍營內對於2024總統的人選，似乎還未有定論。

對此，韋安今日就在臉書上表示「民進黨的問題是網軍治國，國民黨的問題是退而不休的大佬干政」，這讓韋安最後也直呼「兩邊都有亂源，都把百姓當稻草，2024還是55波的一場爛仗在打」。