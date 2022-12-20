美國國會議員於當地時間周二凌晨，將禁止聯邦政府人員在所有公務設備上使用中國應用程式TikTok（國際版抖音）的提案，納入了一項關鍵性的政府支出法案。

上周三美國參議院表決通過由共和黨參議員Josh Hawley發起、禁止聯邦人員在政府公務設備上使用短影片分享平台抖音的法案。

抖音（TikTok）的母公司是中國字節跳動（ByteDance）。這是美國國會基於國家安全疑慮試圖封殺中國企業的最新行動。

這項禁令附帶在大規模的政府支出綜合法案中，美國國會料將在本周表決通過這項為聯邦政府提供運作資金的法案。根據法案，直屬美國總統管轄的行政管理和預算局（Office of Management and Budget,OMB）必須在60天內，為執行這項抖音禁令的機關制定標準與指南。

這項禁抖音的提案，在上周已經獲得眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）的支持。

抖音此前表示，這些擔憂主要是由錯誤的信息所引起。這項法案並不會影響在私人或公司設備上使用抖音的1億多名美國人。

目前許多美國聯邦機關，包括白宮、國防部、國土安全部和國務院等，都已經禁止在公務設備上使用抖音。

美國越來越多州政府也對使用抖音採取類似的管制。周一路易斯安那州和西維吉尼亞州以中國政府可能藉此追蹤美國人並進行內容審查為由，也宣布禁止在所有政府設備上使用抖音。目前美國50個州已有大約19個州祭出程度不一的公務設備禁用抖音規定，且大多數都是在過去這兩周跟進的。

此外，共和黨參議員Marco Rubio、共和黨眾議員Mike Gallagher以及民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi上周二聯手提出名為「The ANTI-SOCIAL CCP ACT」法案，尋求以維護國安為由，在美國全面封殺抖音。這項法案旨在禁止所有被視為受中國、俄羅斯與其他外國政府影響的社群媒體在美國的一切業務，法案中特別提到抖音與其中國母公司字節跳動。