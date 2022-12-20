電子產業需求低迷，石英元件廠希華(2484)總經理曾榮孟表示，產業調整至少到明年第1季，希望第2季起需求及訂單能夠回流，由於台灣供應鏈完善，公司沒有打算在美國等地區設廠，明年資本支出將以設備汰舊換新為主。

希華今天舉行線上法說會，由曾榮孟主持，希華產品包括上游晶圓/晶棒/石英晶體及震盪器，通膨升息及俄烏戰爭讓終端消費市場需求急凍，希華營運亦自下半年受到明顯影響，所幸公司在今年上半年調漲售價，且產品組合優化，提升了毛利率及淨利率，加上美元強勢，今年前3季營業毛利9.94億元、年增50%，毛利率38.36%、年增11.28個百分點，營業利益6.43億元、年增76%，歸屬母公司業主淨利6.79億元、年增132%，每股盈餘為4.26元；累計前11月合併營收為30.56億元，年增2.24%；曾榮孟坦言，產業大環境急遽下滑，目前景氣非常蕭條，電子產品滯銷，庫存消化成為廠商問題，公司第4季營運下滑避免不了。

就各產品來看，OEM佔希華今年前3季營收32%，網通佔比28%，PC/消費型產品佔比14%到15%，IoT/穿戴裝置佔比13%，手機佔比9%。

展望明年，希華業務副總經理張佑安表示，產業下降趨勢至少到明年第1季，只能寄望明年第2季訂單及需求可以回流，就產業來看，由於網通客戶產品多屬於標案，若明年沒有材料短缺，應該不會衰退，可望維持水準，NB、手機及消費性產品須等到明年第2季以後才有機會。

針對近期各產業供應鏈移轉，希華是否考慮在美國等地區設廠？曾榮孟表示，石英元件產品輕巧，運送不是問題，且台灣有完善的供應鏈，可以提高公司的生產效率，在美國生產沒有台灣靈活及效率，沒有打算在美國設廠。

產業市況不佳，希華資本支出也趨於謹慎，預期明年資本支出以落實工業4.0，汰換高耗能等舊設備為主。