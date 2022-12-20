實際走訪紙風車新倉儲，目前空間已整理得相當舒適，有製作舞台布景的空間，劇團也把道具收納得相當整齊。（鄭任南攝）

為表演團隊的服裝道具布景尋找安全的儲放空間，文化部推出表演藝術倉儲環境提升計畫，以紙風車劇團的汐止倉庫為範例試辦，目前有7個團隊進駐，在文化部補助下，每個月隨著使用空間大小，繳交管理費720元到2760元不等。（鄭任南攝）

為表演團隊的服裝道具布景尋找安全的儲放空間，文化部推出表演藝術倉儲環境提升計畫，以紙風車劇團的汐止倉庫為範例試辦，目前有7個團隊進駐，在文化部補助下，每個月隨著使用空間大小，繳交管理費720元到2760元不等。

紙風車劇團創辦人李永豐表示，「表演團體一起進駐，這是一個很好的範例，希望未來可以延續下去。」此外，李永豐表示，為了整修空間，劇團也額外貸款3千萬元，將原本已經不再使用的建築體，打造成可以存放道具、服裝、布景的空間。

實際走訪，目前空間已整理得相當舒適，有製作舞台布景的空間，劇團也把道具收納得相當整齊，同時也做了防水工程和防火設施，但由於汐止較潮濕，團隊進駐後反映物品容易發霉，紙風車劇團團長任建誠表示，已在規劃安裝工業用的除濕機，希望一步步解決問題。

紙風車劇團2年前遇上八里倉庫大火，好不容易在中央和地方政府、多位立委奔走協助下，才尋覓新的倉庫落腳地，位於新北市汐止區舊第三彈藥庫營區，「表演藝術倉儲計畫」是紙風車向文化部提出的計畫，邀請其他團隊一起進駐使用倉儲。

文化部長李永得表示，將閒置空間再利用，是一個很好的例子，他除了感謝多位委員跨部會協調，也感謝紙風車在整修後也提供其他表演團隊使用，「台灣表演團隊非常多，希望未來台灣其他縣市也可以參考這個例子，將閒置空間改成倉儲，讓更多團體都有空間可以使用，文化部會持續推動。」

進駐的團隊之一楊景翔演劇團藝術總監楊景翔表示，法國的陽光劇團也是把閒置的彈藥庫空間，轉化成基地，「這次台灣倉儲計畫的作法，可說是跟著國際的腳步，以前道具布景經常零散各地，現在總算能集中存放，對我們在創作和經營上有很大的鼓勵。」

飛人集社劇團經理莊菀萍表示，飛人是成立20年的團隊，「過去有18年必須到處借空間放布景和道具，能拿到這個計劃很開心，也感謝紙風車以大團風範，照顧中小型劇團。」