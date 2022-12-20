為提升在地醫療量能，國軍台中總醫院繼興建第二醫療大樓後，斥資引進高端設備、整合舊科室，再設置「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「兒童評估發展」等中心，更設置「醫學美容暨健康照護中心」，不但提供醫美整型服務，另有雷射光療、經顱磁刺激療法，不但治重大傷病，更滿足民眾健康美學需求。

國軍台中總醫院與悅彤美整形外科診所合作在院內設「醫學美容暨健康照護中心」提供醫美服務。（馮惠宜攝）

提到國軍醫院，一般人除了想到提供國軍弟兄療醫服務，近年也兼具區域醫療功能，國軍台中總醫院在院長洪恭誠引領下，除爭取軍方投資興建第二醫療大樓，也持續引進尖端醫療設備朝醫學中心等級提供在地民眾就醫便利性；國軍台中總醫院20日舉辦「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「醫學美容」、「兒童評估發展」等五大中心聯合開幕典禮，宣告醫療服務再升級。

洪恭誠表示，此次五大中心成立可提升醫療量能與服務品質，其中腦血管中心，提供有關腦部及脊髓疾病緊急評估及處置等醫療服務，近日也完成3例「微導管動脈取栓手術」，即時救治在地腦中風病人。「心血管治療中心」整合心臟內、外科專業醫療團隊，投資建置高階心血管手術整合系統，為病人爭取診斷治療的黃金時間。

國軍台中總醫院再成立「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「醫學美容」、「兒童評估發展」五大中心，20日盛大開幕，也帶領與會貴賓一起參觀導覽。（國軍台中總醫院提供／馮惠宜台中傳真）

此外，「中醫科門診中心」則著重急症患者中醫第一時間介入處置，執行西醫住院中之腦血管疾病、顱腦損傷、脊髓損傷及呼吸困難患者之「中醫輔助醫療計畫」。而「兒童評估發展中心」由醫師、語言治療師、臨床心理師、職能治療師、物理治療師等專業人員，針對評估結果給予療育方向並找尋適合的療育資源。

值得一提的是，該院也與悅彤美整形外科診所合作在院內設「醫學美容暨健康照護中心」，整合整形外科、皮膚科、麻醉科以及身心科專科醫師，提供雷射光療、微整形、音波拉提、女性照護、整形等服務，並引進rTMS經顱磁刺激療法，透過非侵入性、無痛感的方式提供憂鬱症、失眠、中風等另類治療選擇。