台中市政府水利局20日宣布啟動汙水用戶接管市話免付費諮詢專線，歡迎市民多加利用。（台中市政府水利局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府2年前成立汙水用戶接管服務團，截至今年11月已累計用戶達26萬多戶，水利局20日宣布啟動汙水用戶接管市話免付費諮詢專線，歡迎市民多加利用，以利提升全市汙水用戶接管進度及接管品質。

水利局昨啟動汙水用戶接管市話免付費諮詢專線0800-530-053，透過專人專線紀錄民眾汙水接管問題後，再由汙水用戶接管服務團分派專人向民眾進行說明，透過服務團的協助，加速民眾理解汙水用戶接管好處，以及如何配合改善接管障礙。

水利局表示，2年前成立汙水用戶接管服務團的用意，是為提供民眾有關汙水用戶接管的諮詢、申請及評估服務，目前強制汙水用戶接管已初具成效，截至今年11月已累計汙水接管用戶達26萬多戶。

水利局說明，用戶接管工程原本需由住戶自行委託合格技師申請汙水用戶接管，但目前尚屬汙水用戶接管獎勵期間，除建物內部管線及後巷空間不足等接管障礙由用戶自費改善外，其餘只要主動提供後巷標準空間（單側排水寬度需≧75公分，雙側排水寬度需≧150公分），皆由水利局免費代為辦理。

依據下水道法相關規定，住戶排水設備應於公共汙水下水道公告開始使用日起6個月內完成汙水接管事宜。水利局呼籲市民應儘速排除相關接管障礙及配合辦理用戶接管作業，民眾如有任何汙水接管問題，歡迎周一至五8時至17時撥打專線電話0800-530-053(汙水零-零汙水)。