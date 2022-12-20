圖為過去的大港花火。（高市府提供）

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》首創史上首座雙面舞台，跨年、元旦連續2天辦演唱會及放煙火，其中跨年當天的180秒亞灣跨年花火，試放日期將在12月24日晚間8時30分，地點就在高雄港第4、第5船渠水域範圍，消息一出後，不少攝影迷也急找最佳地點準備卡位。

針對「2023高雄跨年活動」施放，近日高雄市政府新聞局已發函給高雄港務公司，轉知所屬會員或船舶施放期間水域管制及注意避讓，以確保作業及航行安全。

其中，提到這次煙火施放範圍包含高雄港第4、第5船渠及27號至30號碼頭，請各船舶於施放期間不得進入該水域，並配合本港信號台及高雄港務警察總隊進行管制，以確保航行安全。

跨年煙火試放時間也曝光，12月24日晚間8時30分至8時35分，試放地點第4、第5船渠水域範圍，也就是距離成功二路及時代大道前的250公尺的港區碼頭，消息一出後，令不少攝影迷相當期待。

另方面，元旦在高雄流行音樂中心登場的《高流幸福式演唱會》，有重磅卡司及12吋的大港花火點亮港灣，煙火施放時間將為2023年1月2日0時至0時5分，施放地點為1至2號煙火船(一港口航道及一港口迴船池)，據悉屆時也會倒數迎接煙火。