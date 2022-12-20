國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇不停邀請對手吳怡農辯論，今再自嘲，競選團隊成員跟她講，辯論都是支持度落後的人主動提出，「像我這麼想辯論的人很少」，吳怡農則反駁，王鴻薇都沒報告是不同意他哪點主張，真的很難辯論，王鴻薇無奈說，這樣一直「無限循環」，顯然吳怡農不想、也不敢跟她辯論。

吳怡農、王鴻薇今天下午抽取候選人號次後，先後接受媒體聯訪，吳怡農說，他從參選第一天，就針對國家安全、提升國家競爭力，提出一項項主張，但比較奇怪的是，王鴻薇對於他每一項主張都沒提出具體反對意見，或沒跟大家報告是哪一點不同意，真的很難辯論。

王鴻薇則說，自己和吳怡農這樣無限循環下去，顯然吳怡農不想、也不敢跟她辯論，按照吳怡農的標準，自己未來提出10個、20個甚至100個，吳怡農都不敢辯論。

至於兩人在抽籤前先握手致意，吳怡農說，民主制度互相競爭，是應該正向、正面的，跟對手握手是基本禮貌，王鴻薇則透露，吳怡農問候她身體有沒有好一點，互動相當自然。

另王鴻薇被追問，吳怡農遲到六分鐘，差點沒抽到籤，會不會覺得有點驚險？她幽默回應「應該不是我驚險吧，我來抽籤完全沒有問題」，逗樂現場媒體。