大陸日前禁止台灣部分水產品、糕點等食品進口，近日卻傳出，鳳梨酥等糕餅疑似遭食藥署以「包餡麵食」進行錯誤申請，導致被大陸禁止輸入，引發討論。對此，國民黨立委鄭麗文除痛批蔡政府只會打「抗中保台」、企圖帶風向，也嗆問，好意思繼續說「有政府，會做事」？

鄭麗文昨（19）日在臉書發文指出，大陸從去年就向全球業者要求，輸陸的食品均需登錄註冊，但在今年國內許多廠商陸續接到申請被駁回的通知後，行政院長蘇貞昌、食藥署長吳秀梅和農委會主委陳吉仲等人，第一時間卻是大打「抗中保台」，營造台灣被大陸打壓的氛圍，又利用佳德鳳梨酥事件、加上媒體以聳動標題誇大渲染，企圖帶風向、炒作對岸想竊取業者的商業機密。

鄭麗文質疑，在有網友踢爆幾間知名食品公司以「糕點」類別提出申請，出口大陸審核通過後，大陸真的如蔡政府所說，有打壓台灣商品的事實嗎？為何吳秀梅在備受質疑時，才強調「中國品項等資訊陸續給，因時序問題，才造成業者誤填欄位」？以及為什麼一開始不選擇說明清楚，卻對外主張是大陸惡意刁難，「難道是欺騙大眾自導自演嗎？」

鄭麗文直言，在蔡政府執政6年後，兩岸關係降至冰點，外銷的處境也愈加困難，只要遇到不利言論，民進黨除了甩鍋對岸，不然就以抗中保台作為卸責的藉口；而食藥署協助業者申請註冊通過率僅有25%，且對外不僅與大陸官方溝通有問題，對內業者輔導也做不好，「就問DPP，還好意思繼續大內宣『有政府，會做事』？」