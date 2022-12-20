北大武山驚傳意外！屏東縣消防局獲報，20日7時59分接獲民眾報案指出，泰武鄉北大武山3K處有一名40歲女性登山客受傷需救援，搜救隊員以背負方式將傷者接力送下山，並轉往醫院救治，有眼尖網友發現，受傷女山友屬輕熟女且保養得宜，眾人戲稱，這趟救援恐怕要用搶的。

消防局獲報意外後，立即派遣泰武、來義、內埔、潮州、萬丹等分隊及特搜大隊、第二大隊，共計10車、18人前往搶救，搜救人員於11時35分接觸傷者，經初步評估處置後，以揹負方式將傷者護送下山，交由救護車送往屏基治療。

據了解，同行共4名女登山客，以三天兩夜北大武山登完頂後，第3天下山在3.2 K處其中一人摔倒腳受傷，考量傷勢嚴重，最後還是報案處理。

網友說，女傷者體重50公斤以下，因此讓救援氣氛非常融洽，更開玩笑地說，這代表爬山實力要夠，不夠就用美貌來湊。

檜谷山莊莊主表示，北大武山真的是陡又滑，滑又抖，呼籲各位上下山的山友要特別小心，且強調，傷者不是故意的，救援是辛苦的，給每一位參與的工作人員按讚。