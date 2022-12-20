日經亞洲評論（Nikkei Asia）20日報導，在中美兩大強國衝突次數只增不減之下，蘋果也計畫將從明年開始，首次在越南開始部分MacBook筆電生產作業。

據悉，蘋果電腦已跟自己最大供應商富士康合作，最早將於2023年5月左右，開始在越南製造MacBook。陸續將生產重心移往中國大陸以外地區的蘋果，會把MacBook放在搬家最後順位，是因為筆電供應鏈複雜，故需要較長的移轉時間。

在MacBook生產也從大陸移走之後，蘋果旗下具代表性的產品，基本上除中國大陸外，在全球其它區域也有另條產線。例如，iPhone在印度以及MacBook，Apple Watch還有iPad在越南。在目前產品還是重度依賴中國大陸之下，蘋果現階段製造作業只能一部分一部分慢慢從大陸出走。

日經亞洲評論日前曾報導，近兩年來，蘋果一直有計畫將部分MacBook生產工作轉到越南，同時也在越南試產。蘋果MacBook年產能約在2000萬到2400萬台，這些生產基地則分布在中國大陸四川省成都，還有上海。

蘋果生產重心會移往越南，除了國際以及地緣政治因素升溫外，中國大陸過去3年來一直執行的嚴格抗疫規定，以及最近幾周又突然大幅放寬管制等，一些反覆的政策所擾。

日經亞洲評論認為，對中國大陸而言，失去製造MacBook整機這塊拼圖，也代表著世界工廠的獨有國際地位慢慢在式微。在美國上任總統川普對大陸發動貿易戰之後，美國科技大廠像是蘋果、惠普、戴爾到谷歌還有Meta都陸續將生產與採購從中國大陸移走。像是資料中心的伺服器製造已轉至台灣、墨西哥或者泰國。

日經亞洲評論報導，中國大陸低生產成本的優勢正慢慢失去，不少美國客戶都希望在除大陸外，另興建第2製造中心。坦白說，幾乎對全球品牌業者來說，這已經是一種趨勢且正在快速發展，未來要改變的機會不大。

過去幾10年來，蘋果一直將中國視為最重要組裝大本營，但今年出現變數。春季時，上海MacBook以及iPhone產線因長達數個月抗疫封鎖，一度造成供應鏈大幅中斷。在11月，蘋果高檔款的iPhone 14 Pro以及14 Pro Max，也因為河南省鄭州廠房發生過重大抗爭事件，影響到平日正常的生產作業。

台經院（Taiwan Institute of Economic Research）認為，科技大廠都在準備中國大陸以外的替代方案，尤其是嚴格的抗疫規定加快這種轉變，中美之間情勢惡化也是主因之一。

蘋果在越南從2020年AirPods量產後，預定今年還將部分iPad以及Apple Watch也搬來。另外，10月也宣布開始在印度生產iPhone 14。根據消息來源，蘋果計畫今明兩年大幅增加印度iPhone產能，也將把部分AirPods以及Beats耳機生產作業移到印度。