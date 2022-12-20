海巡署人員日前在太平洋海面尋獲一張「南一中學生證」，而早在幾天前，臉書粉專「黑特南一中2.1」就有網友稱在清水斷崖撿到該張學生證，於是丟到太平洋裡，沒想到後來竟被海巡署撿到，海巡署臉書小編發文「海巡已經幫你撿起來了，請你同學不要亂丟」，幽默內容引發廣大回響。

海巡署臉書「海巡署長室 Coast Guard」日前分享照片，一名海巡人員在海上撿到一張台南一中學生的「學生證」，發文稱「同學你的學生證被丟到太平洋裡，海巡已經幫你撿起來了，請你同學不要亂丟」，還說如果該學生有興趣加入海巡署，未來可以考特考；事實上，臉書「黑特南一中2.1」早在14日就有人發文，一名網友在清水斷崖撿到該張學生證，於是「幫」對方丟到太平洋裡。

海巡署在太平洋海面尋獲一張南一中學生證，原來幾天前臉書「黑特南一中2.1」有網友稱在清水斷崖撿到該張學生證，於是丟到太平洋，後來才被撿到。（翻攝自臉書粉專「黑特南一中2.1」）

其他網友留言「真海底撈」、「好厲害啊，這個都能在茫茫大海被撿到，緣份哪」、「有沒有可能…同學還沒有被撿起來」、「直接轉兵籍號碼了」、「喜歡海巡署小編的幽默」、「雄中的掉在臺灣海峽，請海巡兄弟姊妹路過幫幫忙」、「大海撈證」、「這是多麼莫名的緣分啊」、「海巡小編真的幽默」。

海巡署臉書小編幽默一文引發討論，網路上出現許多後製圖片，還有人效仿原始文章，不斷PO出他人學生證，稱在某處撿到；該學生事後對外發文，稱目前後續惡搞事件不斷發生，有些人甚至會將他的學生證後製到其他場所，他的其他事情都會被挖出，讓他備感困擾，「在這邊統一呼籲大家從今天起不要再拿我學生證進行p圖，就到這裡就好，謝謝大家」。