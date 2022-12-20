許多人在外吃飯選擇餐廳時，都會特別查詢Google評論確認大眾的評價，避免不小心踩雷，不過有時Google評論可能無法真實反映餐廳餐點的美味。一位網友發現，曾連續10年獲得米其林3星的「壽司之神」小野二郎經營的餐廳「數寄屋橋次郎」，Google評論竟然只有3.9顆星，好奇背後原因。許多內行人則指出，其實由於台日使用Google評論的文化不同，加上日本人飲食標準比較高，因此才會有這種現象。

原PO在PTT以「壽司之神，評價3.9顆星而已？」為題發文表示，數寄屋橋次郎是全球最知名的壽司店，19貫要價54000日元（約新台幣12000元），還曾被日本選為招待美國時任總統歐巴馬（Barack Obama）的場所，沒想到Google評論才3.9顆星而已，「這種星數，是我地圖看到會直接滑掉的。八卦？」

實際查詢可以發現，數寄屋橋次郎的Google評論確實只有3.9顆星。（翻攝自Google）

對此，許多人紛紛回應，「比爭鮮低一點而已，合理」、「可能是想吃老頭捏的，結果排半年吃到兒子捏的，氣給負評」、「什麼人可以給分數呢，參考就好」、「他又不靠Google招客戶」，還有曾消費的網友分享心得，「說真的醋飯有點太酸，吃不慣，在日本吃同價位大概同等級其他家也沒這麼酸，服務倒是不會差啊，都蠻客氣有禮貌的」。

另外有不少內行人指出，「日本3.5以上就是神店了」、「日本評價3星以上都好吃，他們評價給的很認真，台灣怕得罪人怕別人生意做不下去都給5顆」、「台灣的評價很多都是用錢買的，你也信？日本的評價星數才是實打實的好嗎」、「台灣：五星評論送小菜」。