霧峰五福社區是水保局台中分局繼豐原公老坪社區、三義鯉魚社區後，第3處獲IPSI認可的里山案例。（水保局台中分局提供）

水土保持局台中分局輔導台中市霧峰區五福社區以「農村社區與農會合作發展生態有機稻米產業」為主題，針對黑翅鳶（屬二級珍貴稀有保育類動物）的完整生態監測及生存棲地維持，實質協助友善田區推動，並發展出以農民自主信念為基礎的農田地景-產業-生物友善關係，榮獲國際里山組織IPSI肯定，收錄為國際里山案例，向全世界展現台灣執行農村再生及里山倡議的成果。

霧峰五福社區是水保局台中分局繼豐原公老坪社區、三義鯉魚社區後，第3處獲IPSI認可的里山案例。（水保局台中分局提供）

水土保持局2017年加入聯合國「里山倡議國際夥伴關係」（The International Partnership for the Satoyama Initiative，簡稱IPSI），依循「里山倡議」的原則深耕及輔導在地農村。

台中分局長邱啓芳20日表示，本年度輔導五福社區獲選是本分局繼豐原公老坪社區、三義鯉魚社區後，第3處獲IPSI認可的里山案例，在輔導農村社區執行農村再生的目標時，亦呼應里山倡議之精神，透過此優良案例，在疫情趨緩之際，歡迎國內及國際夥伴來到中苗社區進行實地交流，親身體驗臺灣農村社區對自然資源永續發展的重視，讓世界更多夥伴看到台灣農村社區推動里山精神的努力與經驗。

台中分局指出，五福社區其地理位置在里山地景上，藉由黑翅鳶、友善田區、霧峰農會的企業化行銷及各單位的跨域合作，成功讓百餘公頃稻米產業轉型，高品質的稻米更提供農會製作黑翅鳶米及黑翅鳶酒等相關多元產品，有效帶動友善田區稻米的價值及農民收入增加，促進區域性生態保育與農業經濟平衡，進而發展以消費者為認同基礎的生態產業，是令人肯定的生態-經濟-社會的互動方式，更為平原稻米產區結合生態保育提供最佳的國際里山典範。