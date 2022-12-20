全球歷經升息、通膨與經濟疲軟等態勢，反觀印度股市獨占鰲頭，Sensex指數近日來到歷史高點63,284點，短線漲幅明顯，目前指數評價雖然不便宜，但放眼未來10至30年發展潛力，可望成為世界製造工廠，股市如有短暫修正機會，均可把握時機進場。

印度資產管理公司ICICIPRU表示，「中國＋1」投資議題持續發燒，及印度政府推出生產激勵計劃，吸引外資企業投入，加上製造業崛起、出口市場份額上升、基礎建設支撐等三大關鍵，印度可望成為世界製造工廠，股市應可持續高檔動能。

根據摩根士丹利報告，印度製造業占GDP的比重預計將從目前15.6％上升到2031年21％，擴張產生外溢效應，促進出口市場，預估出口市場從2021年2.2％上升至2031年4.5％，在世界占比上將提升2倍，且預計基礎設施支出占GDP的比重將從2020年的4.6％，2031年增加為7％至7.5％。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度受惠製造業興起、出口成長份額增加、基礎建設支撐等三大關鍵，將於2031年前成為世界製造工廠，高速成長的經濟動能與前景值得投資人關注。印度央行2022年以來積極升息抑制高通膨，12月7日再調高基準附買回利率35個基點到6.25％，今年已累計升息225個基點，利率處於上升或高原期，金融股持續受惠升息週期及落後補漲行情。

印度政府的政策目標，主要是在通膨與成長中取得平衡，促使國內經濟結構性增長，提高企業利潤在GDP中的份額，並吸引外資FDI流入印度經濟，使印度能實施相對應於聯邦利率的升息動作，但又不明顯影響經濟增長，並降低股市在油價與美歐經濟上可能的波動，使印度經濟內外環境持續平穩向上。

觀察瀚亞投信與印度當地資產管理公司ICICIPRU提供的印度溫度計指數，指標數據自2022年10月114.1推升到2022年11月的116，投資建議維持「股債平衡配置」。

瀚亞投信認為，印度股市評價雖不便宜，但人口結構紅利、長遠宏觀經濟發展、健全的稅收制度，及政府積極的改革政策，讓印度成為中國＋1主題的投資首選。基本面來看，印度未來兩年企業獲利增長預期高達15％，加上經濟復甦、製造業興起、出口成長與強勁基礎建設支撐，股市維持高檔動能。

林庭樟強調，美國升息步調放緩，新興市場貨幣貶值最糟糕的跌勢可能已經結束，將有助於資金回流挹注印度及新興市場，印度股市雖創高後處於高檔震盪，建議把握短暫拉回機會進場，以定期定額方式長線布局，掌握長線紅利契機。