民眾黨不分區立委高虹安當選新竹市長後，據了解，她已在日前送交辭職書至立法院人事處進入法定程序，辭職生效日是25日。根據民眾黨不分區立委排名，高請辭後將由民眾黨團主任陳琬惠遞補，最快今年底就能宣誓就職。

高虹安近期深陷助理費風波，由於就任在即，外界質疑她不請辭的原因是為躲在「立委保護傘」後，但她5日強調，民眾黨立法院黨團僅5席立委，況且她身上還有預算與法案還在進行中，完成立委交接與訓練，才是負責任的表現，「立委保護傘」根本是憑空捏造的言論。

而立法院程序委員會中午討論23日院會議程時，人事處並於報告事項中提報高虹安請辭案，辭職日為25日。當前高虹安國會辦公室立委名牌已被抽走，不少助理也於本周逐步搬離辦公室。

由於2005年修憲條文規定，34席不分區立委當中「婦女不得低於2分之1」，民眾黨現有5席不分區立委，2名男性、3名女性，當女性不分區立委請辭後，依序應由女性遞補。按照民眾黨2020年不分區立委排名，高虹安職缺將由現任黨團主任陳琬惠遞補，最快有望在月底宣誓就職。