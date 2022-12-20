寒流發威，不少人都想來碗熱湯暖暖身子，尤其是趁冬天進補，為來年做準備。不過你真的補對了嗎？對此，中醫師鄭安斌表示，天冷想吃點藥膳沒問題，但並非每個人都適合，尤其是慢性病、腸胃疾病、痛風、身體正在發炎感染、皮膚病及自體免疫疾病患者，建議淺嚐即止，不宜吃多。

鄭安斌在臉書粉專PO文指出，古時候物資缺乏，古人經歷了一整年的農忙辛勞後，會在冬天進補，吃肉打打牙祭，除了犒賞自己也趁機補充平時缺乏的蛋白質，所以有「立冬補冬，補嘴空」的俗諺。不過現代人多數營養充足，尤其是平常飲食大魚大肉的話，自然不用額外補充蛋白質。但天冷時若想吃點藥膳進補、滿足口腹之慾，也是人之常情，要注意不能過量，畢竟市售藥膳多是高油脂、高普林和高熱量的料理。

鄭安斌強調，並非每個人都適合藥膳進補，尤其是常見的藥燉排骨、薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等，除了藥材之外，大部分都會加入酒、薑、麻油等偏燥熱的食材，有以下情形的人，建議淺嚐即止，不要吃太多：

▍慢性病（心血管疾病、肝膽疾病、腎臟病、糖尿病、代謝性疾病等）

有些藥膳含有大量的酒，調味過重含有太多鈉，或者熱量太高、太油膩，這些都可能加重原本疾病。

▍腸胃疾病

太油膩的藥膳容易脹氣、消化不良。放很多薑的薑母鴨，或者酒精很多的燒酒雞，由於辛香料跟酒精都會刺激腸胃，吃太多容易引起胃發炎、胃痛、胃食道逆流。

▍痛風

藥膳一般燉煮較久，但久煮的肉湯、排骨湯是高普林食物，容易誘發痛風發作。

▍身體正在發炎、感染

像感冒發燒時如果吃上述燥熱、進補的藥膳，會火上加油，讓發炎情形更嚴重。

▍皮膚病

有些乾癬、異位性皮膚炎、慢性蕁麻疹患者，吃了過多藥膳，皮膚症狀會加重。

▍自體免疫疾病

像類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等，有些患者對補氣、溫熱藥材（人參、當歸、黃耆等）非常敏感，可能加重疾病，所以也不建議吃冬令進補的藥膳。

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