台灣民意基金會17日公布最新民調，針對2024總統大選，國民黨新北市長侯友宜以38.7%支持度拿下第一，民進黨籍副總統賴清德的支持度則為29%，而代表民眾黨的柯文哲拿到17.8%。前立委沈富雄今（20）日在臉書發文呼籲總統蔡英文應該組「懺悔內閣」，挽救民進黨2024的選情，但綠營另一位大老林濁水隨即直言7字結局，那就是「蔡總統不願意聽」。

對於台灣民意基金會的民調數據，沈富雄認為，除了在賴清德本命區台南外，侯友宜在各分項都領先，「很強」！另外民眾黨屬性偏藍，到2024投票日都不太可能發生棄保；儘管黨內深藍對侯友宜仍然有些許雜音，但在和賴、柯三腳督的情況下，國民黨支持者的凝聚力高達79%，與綠營的8成凝聚力也相差不遠；最後則是藍營板塊近期兩度超越綠營，對侯也是利多。

沈富雄喊話蔡英文，「愛台甚於愛黨，愛黨甚於愛自己」，並要她趕快組一個下詔罪己的「懺悔內閣」。林濁水看到沈的發文後，大讚說得好，但直言這些話「蔡總統不願意聽」，且民進黨人有的聽了會跟著總統之怒而怒，有的愈聽愈對，但是只敢偷偷聽。

林濁水指出，沈富雄這些話吹不皺一池春水的機會很大，就像「抗中保台」牌被輕輕鬆鬆扭轉成「危機牌、戰爭牌」是九合一選戰的敗因，「那麼該組的不是應該是懺悔國安會嗎？怎麼會是懺悔內閣？」