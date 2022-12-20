藝人佟凱玲在阿舍乾麵新口味發表會，親自烹煮拌麵與粉絲同樂，IP人物「雪吉拉」等裝置物也將出沒微風南山。（阿舍食品提供）

在遊戲裡購物真的能收到商品！不少餐飲品牌透過遊戲合作掀起關注度，過去就有冰品與手遊聯名帶動業績成長3成。時尚茶品牌「京盛宇」搶搭熱潮，攜手《MetaCity M》於遊戲中開設1600家虛擬門市，玩家可在裡面買茶，透過全球跨境宅配寄送，成功模糊虛實界線。

《MetaCity M》中的玩家除了可在遊戲內體驗互動的虛擬世界，品牌也能在裡頭下數位廣告，仿佛來到虛擬世界逛街購物。京盛宇創辦人林昱丞立刻被勾起好奇心，決定在遊戲中開設虛擬門市，店裝高度還原現實門店的建築風格，讓玩家可下單購買、實際生活中領取商品，彷彿走入電影《一級玩家》的世界中。

阿舍食品跨界聯名《新楓之谷》推出「紅油擔擔」新口味。（阿舍食品提供）

「阿舍乾麵」也在近期和遊戲《新楓之谷》 合作，以角色形象轉化為味覺上的感受，耗時半年打造「紅油擔擔」新口味，烘焙台灣特選白芝麻，搭配老甕烏醋與辣油的酸辣，及流星麵麻花般的紮實口感，訴求濃郁彈牙，買聯名商品還能拿序號貼紙，有機會兌換可愛虛寶；另上遊戲橘子臉書粉專猜角色也能抽點數或享有一個月份乾麵。