在前一個交易日一度跌至6周低點後，日經20日早盤上演止跌行情並狹幅整理，市場也出現不少撿便宜的買盤。不過，由於日本央行突然提高殖利率目標上限，也讓日圓大升，日經午盤過後大跌。日經指數收26,568.03點，大跌669.61點或2.46%，創兩個月新低。東證收1,905.59點，跌29.82點或1.54%。

日本10年期公債殖利率上漲21個基本點至0.46%，創2015年以來最高水平，因為日本央行意外讓殖利率曲線控制政策，上限從0.25%增至0.5%。

權值股全面走低，軟銀大跌4.85%，東京威力科創大跌3.53%，愛德萬測試大跌2.98%，迅銷也跌1.86%。不過，銀行類業逆勢上揚 5.12%，保險產業漲4.49%，券商業者也小漲0.21%。

在獲利後市看俏之下，日本前兩大銀行三菱日聯金融以及三井住友金融，一度飆升逾8%，隨後受到獲利回吐賣壓影響，股價分別收在6%以及5.4%左右。