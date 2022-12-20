亞洲首創共享機車品牌WeMo Scooter今（20）日起舉辦2022年度回顧活動，以「軌跡」為主題，用戶除了可回顧2022年度騎乘軌跡，並可擁有個人專屬2022年度騎乘「軌跡地圖」，還可玩心理測驗。

WeMo統計用戶使用習慣，發現雙北與高雄最受喜愛的前幾名區域包括：台北市東區商圈與地下街、中山北路婚紗街、新北市永和區樂華夜市、淡江大學海事博物館、高雄市左營高鐵站、新崛江商圈等；另外也發現用戶最常騎WeMo通勤，也常用於南北往返旅行轉乘。

WeMo逾百萬用戶中有逾60％會員使用過租還站，全台營運區雙北加高雄共22場租還站，前五大熱門租還站依序是：台北市台北文創大樓站、台北市威秀A17站、高雄市左營高鐵站、台北市信義101站、新北市板橋麗寶百貨站，可見民眾已經養成搭高鐵後用WeMo前轉乘前往各大旅遊景點的習慣。

此外根據統計，2022年度創下WeMo單趟最高騎乘距離是58公里，換算下來可一路從台北101騎到台北故宮、寧夏夜市、永和樂華夜市之後，再轉往淡江大學。

WeMo表示，目前已創下累計逾1億騎乘公里數，為地球共減少碳排放逾356萬公斤。今年也更深入學生族群，平均每3.13位大學生就有1人騎乘過WeMo。

本次活動將祭出總價值逾百萬的6大好禮回饋廣大用戶，登入並完成活動即可獲得，人人有獎。