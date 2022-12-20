華安（6657）今（20）日向證交所送件申請股票上市，為今（111）年第15家國內公司（不含國內創新板3家）申請股票上市。華安今日在興櫃收盤價為39.35元上漲2.13％，收盤均價為39.23元。

華安生醫公司負責人為邱壬乙，公司實收資本額6.68億元，主要產品包括新藥開發、檢測分析服務及試劑銷售等；去（110）年稅前淨損1.2億元，每股稅後虧損2元，今年前三季每股稅後虧損3.3元。

華安生醫董事會已通過擬辦理現金增資860萬股，每股暫定35元。