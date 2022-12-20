華安（6657）今（20）日向證交所送件申請股票上市，為今（111）年第15家國內公司（不含國內創新板3家）申請股票上市。華安今日在興櫃收盤價為39.35元上漲2.13％，收盤均價為39.23元。
華安生醫公司負責人為邱壬乙，公司實收資本額6.68億元，主要產品包括新藥開發、檢測分析服務及試劑銷售等；去（110）年稅前淨損1.2億元，每股稅後虧損2元，今年前三季每股稅後虧損3.3元。
華安生醫董事會已通過擬辦理現金增資860萬股，每股暫定35元。
華安（6657）今（20）日向證交所送件申請股票上市，為今（111）年第15家國內公司（不含國內創新板3家）申請股票上市。華安今日在興櫃收盤價為39.35元上漲2.13％，收盤均價為39.23元。
華安生醫公司負責人為邱壬乙，公司實收資本額6.68億元，主要產品包括新藥開發、檢測分析服務及試劑銷售等；去（110）年稅前淨損1.2億元，每股稅後虧損2元，今年前三季每股稅後虧損3.3元。
華安生醫董事會已通過擬辦理現金增資860萬股，每股暫定35元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。