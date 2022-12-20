時序來到歲末年終，各式大大小小的資金需求出籠，雙12、聖誕、跨年購物季接續登場，為提供民眾資金調度需求，台新銀行推出信貸歲末快閃優惠，12月31日前線上申辦即可獲手續費1,212元優惠，激省近8,000元，透過ShopBack回饋網連結至台新官網申辦，還有機會獲LINE POINTS 888點。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，為迎接新年，不少民眾會選擇在年前裝潢翻修房屋、換新車或規劃出國旅遊等，基於提供民眾靈活運用資金，台新銀行推出信貸歲末快閃活動，以超殺手續費優惠回饋客戶。12月31日前線上申辦信用貸款並成功撥款，即可獲手續費1,212元優惠，直接省下近8,000元。

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吳良民指出，這次同時還有一項優惠，在12月31日前透過線上申辦或線上對保方式，辦理台新信貸且成功撥款，還可參與iPhone 14贈獎，若幸運中獎換新機，更是帶著福氣好過年。