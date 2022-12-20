朴珍榮將於明年2月28日Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會。（ HALO Company ／ 希林國際提供）

韓團「GOT7」成員朴珍榮將首次以個人姿態來台，將於明年2月28日Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，趁入伍前把握時間和粉絲相聚，朴珍榮表示：「在準備此次粉絲見面會時，非常苦惱該展示怎樣的面貌，但想到時隔許久再次見到鳥寶寶們感到非常激動。」

2012年1月，朴珍榮出演了電視劇《Dream High 2》，先以演員的身份出道。同年5月以雙人團體「JJ Project」身份出道，2014年1月16日以團體「GOT7」一員再次出道，朴珍榮有著清澈、溫柔的好歌喉，歌唱與創作實力也不容小覷，而他也參與許多歌曲的作詞、作曲，在戲劇中也經常展現自彈自唱，是個十足的音樂人，2021年發布個人單曲〈DIVE〉，2023年1月也將帶來最新個人專輯回歸，讓粉絲備受期待。

在戲劇方面，朴珍榮從《Dream High 2》出道，到《親愛的恩東啊》、《藍色海洋的傳說》、《惡魔法官》等作品都能看到他的身影，不但累積了紮實的演技實力，近期作品在《柔美的細胞小將2》展現暖男形象圈粉無數，不過在最新電影《失控正義》中，展現極度不同的面貌，甚至理了小平頭，1人分飾2角挑戰演技，《失控正義》導演金性秀也對朴珍榮讚譽有加。

「2023 PARK JINYOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN TAIPEI： Secret meeting between you and me」將於2023年02月28日（二）14點和19點在Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）登場，更多詳情請洽希林國際官方臉書。