南投縣文化局規畫「台灣工藝之家」道路交通指示標誌建置。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

「台灣工藝之家」是文化部與國立台灣工藝研究發展中心，共同認證的傑出工藝大師，南投縣迄今有22位工藝之家獲得授證；南投縣文化局向大師致敬，規畫「工藝之家」道路交通指示標誌設置，讓民眾便於探訪當代絕藝。

文化局長林榮森表示，「台灣工藝之家」認證，是以嚴謹的評審制度，扶植國內優秀工藝師，創造更多舞台，讓各領域工藝大師的作品能見度再提升，藉此形塑工藝品牌形象串連行銷通路，讓大家有更多機會親近精湛的工藝作品。

南投縣文化局規畫「台灣工藝之家」道路交通指示標誌建置。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣擁有優良工藝文化底蘊，縣內工藝匠師人才濟濟，橫跨泥塑、陶藝、雕塑、陶瓷、染織、漆藝等，共有22位授證工藝之家正式掛牌，為使縣內工藝家創作被看到，並引導遊客快速造訪工藝之家，增強對南投工藝技藝重視與保存，並增進地方創生的機會，建立地方特色工藝品牌形象，帶動縣內觀光資源更加活絡。

南投縣文化局規畫「台灣工藝之家」道路交通指示標誌建置。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣文化局規畫「台灣工藝之家」道路交通指示標誌建置。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

因此，在南投縣政府各局處及工藝之家大師合作下，完成道路交通指示標誌設置，配合的工藝之家，包括龍南天然漆博物館徐玉明、京麟雕塑文化園區王松冠、水里蛇窯林國隆、砌陶坊林善述、荷田陶房張舒嵎、天染工坊陳景林、心陶園工作室白木全、添興窯林清河、錦緞竹編工作室邱錦緞、攻玉山房陳培澤、芳仕璐昂琉璃藝術館林芳仕等，希望提供遊客賞玩各項藝文空間，並迅速獲得正確交通資訊，進而帶動縣內更多遊客參觀體驗，提升觀光文化效益；並且藉此向工藝職人獻上敬意，也期許未來與工藝家共同努力，推廣工藝文化。