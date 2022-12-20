九合一大選後，黑金議題成焦點，行政院會日前通過「擴大排黑參選」的修正草案，立法院20日程序委員會出現一版將選舉公報中的「學歷欄」拿掉的提案；立法院國民黨團對此表示，一定反對到底。不過，提案人、民進黨立委鍾佳濱認為，現在公職選舉已不再限制教育程度，隨著時代的推演，應該將學歷欄位移除。

鍾佳濱說，1980年代各項選舉有不同教育程度的要求，候選人必須具備同等教育程度資格，隨著時代的推演，不再以學歷做候選人的參選資格，選舉公報上學歷欄位，本來是要證明選舉人具備該項目的資格，如今意義不存在。

鍾佳濱說，但許多選民會關心候選人的學經歷，未來選舉公報中，候選人還是可以將學經歷放在政見相關欄位自我表述，但候選人必須對這些經歷的真實性向選民負責。

除了學歷外，鍾佳濱認為，選舉公報上應該也要註明前科紀錄，即使褫奪公權的年限已消除，但會有這樣的前科，仍然可以讓選民判斷。

鍾佳濱指出，至於教育程度已不是候選人資格的必備條件，就不需要有這樣的欄位，當然候選人認為學經歷顯赫，當然可以在政見欄表達，但必須經得起檢驗，務必核實填寫。