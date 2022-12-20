民進黨九合一大選慘敗，18日又輸掉嘉義市長選舉，疫苗的仇恨值話題再度浮上檯面；此外，高端疫苗採購價格被衛福部封存30年等爭議，衛福部前部長陳時中至今未能說清，也顯示民眾對黑箱過程反感。資深媒體人李艷秋今（20）日就在臉書上4問蔡政府，表示「我們真的這麼不在乎，願意等30年嗎？我們真的這麼卑微，可以容忍他們荷包滿滿，逍遙一輩子，不必接受法律制裁嗎？」

李艷秋今日在臉書上4問蔡政府，指出「有什麼東西寧可犧牲人命也在所不惜呢？」、「為什麼要擋疫苗呢？政府宣傳說，BNT是上海藥廠做的，事後證明根本是鬼話，擋住BNT只有一個可能：因為高端還需要時間，BNT一來，高端要趕上就更難了；但為什麼府院黨鐵了心『給我高端，其餘免談？』寧可犧牲人命，也要等高端？」

李艷秋更接著說，「蔡總統又為何『恩准』三個民間單位買BNT？很簡單，因為拖不下去了，高端遲遲沒有進展，死亡人數不斷增加，雖然是被逼得不得不放行，但仍然要擺出一副高高在上的王者姿態，其實根本是想掠奪民間單位的善舉美意，成為自己王冠上的珠寶。即便她點頭恩准，府院黨暗中仍在設路障」；最後，「最敏感的問題就是：8000多億防疫預算怎麼用的？這水太深了，有許多文件要封存30年，到底在保護誰？圖利誰？非得要等這些人作古了才能揭露？」

李艷秋更直言，「民進黨告訴大家，你會失去親人，是因為中國武漢肺炎，沒有疫苗，是因為中國大陸阻擋，他們吃定台灣人健忘，只要挑起仇中的情緒，親人離去的痛，無法告別的遺憾，等待疫苗的焦慮都會淡去」，李艷秋更強調，「2024的選擇很簡單，誰承諾公佈真相，追查貪腐，就投給誰」。