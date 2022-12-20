嘉義縣番路鄉農會與在地有機栽培的「曙光玫瑰莊園」合作，把具產銷履歷認證的青心烏龍、阿里山金萱和小葉種紅烏龍，加入食用玫瑰花，推出3款花茶茶包。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

原片茶葉與阿里山下栽植的「有機食用玫瑰花」，兩相結合，賦予阿里山茶全新風味。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「曙光玫瑰莊園」有機栽培數百種新鮮玫瑰花，5公頃面積採有機栽培。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉農會與在地有機栽培的「曙光玫瑰莊園」合作，把具產銷履歷認證的青心烏龍、阿里山金萱和小葉種紅烏龍，加入食用玫瑰花，推出3款花茶茶包，欲搶攻年輕、粉領茶飲消費市場，明21日正式在番路農會所屬「飲冰柿茶集」通路上架販售，上架首周21日至25日，農會特別準備3款各100分花茶體驗包供民眾免費索取、試飲，極力為在地農民打開新通路。

番路鄉農會透露，疫情發生至今，明顯感覺茶飲市場受到影響，願意買茶葉、泡茶的消費者減少，加上年青人對手搖飲接受度高，為突破瓶頸，打開新通路，農會1年前開始和「曙光玫瑰莊園」合作，共同研發3款茶包，讓酷愛喝茶的消費者，多了口味選擇，番路鄉農會總幹事趙幸芳更強調，從產地到餐桌，推廣我們自己敢吃也愛吃的優質、安全農特產品，讓農產品也能變的不平凡。

農會指出，了解大多數年輕人追求簡單、隨意生活方式，而傳統泡茶方法工序繁瑣，需要茶具及相關專業知識，且傳統茶產品不易隨身攜帶、取用，也讓茶農、農會感受到飲茶風氣有變革必要性，所以農會除了輔導茶農加入產銷履歷，由農會做集團驗証，強化品牌100％產地來源、用藥安全信任度外，也和花農異業合作，將番路鄉阿里山100％手採產銷履歷驗証茶葉，結合有機驗証食用玫瑰花製成茶包，開發3款方便現代人即時沖泡飲用的阿里山品牌花茶，為在地茶產業另闢新商機、穩定茶農收益。

農會強調 ，「曙光玫瑰莊園」有機栽培數百種新鮮玫瑰花，做成茶包原料都是凌晨鮮採的花冠，此時採摘花朵營養成分最好且颜色鲜豔，經低溫烘焙，保留住天然玫瑰花香與營養元素，和隙頂阿里山茶完美結合，碰撞出驚豔的迷人風韻，值得消費者嘗試、飲用。