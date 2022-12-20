「史上最偉大球員」這個名號，在各種運動項目常被拿來討論，目前還在熱頭上的世界盃足球賽也是，隨著率領阿根廷拿下隊史第3座世足冠軍金盃，球星梅西（Lionel Messi）已經達到和阿根廷已故球星馬拉度納（Diego Maradona）一樣的成就，前英格蘭國腳戴爾（Kieron Dyer）認為現在可以將「GOAT」討論範圍縮小到兩位阿根廷代表球星。

關於足球場上最偉大球員爭論，除了馬拉度納、梅西，還有曾率巴西三奪世界盃冠軍的比利（Pele）及葡萄牙名將C羅（Cristiano Rinaldo），4位球星各有擁護者，而馬拉度納在1986年領軍「藍白軍團」帶回世界盃冠軍，36年後，換5度挑戰世足的梅西圓夢，如願親吻「大力神盃」，許多人相信，在梅西助隊完成世足奪冠使命後，戴爾認為史上最偉大球員的話題還是很難有答案，但或許可以將範圍縮小到老馬和梅西上。

「馬拉度納贏過世界盃冠軍，也隻手幫助拿坡里獲得義甲冠軍。」戴爾這麼說，「但我覺得整個足球生涯可以長期有好表現應該列入考慮。」

戴爾繼續分析：「梅西可是有20年巔峰狀態，能夠20年都保持在頂尖水準實在太誇張。我認為馬拉度納應該是這座星球上能將足球踢得如此精彩的偉大球員，但史上最偉大球員得頒給梅西，因為他可是很長一段時間都這麼棒。」