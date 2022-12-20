港股周二低開1%，全日低走。受到聯準會收緊的憂慮，美股隔夜全面下滑，那斯達克金龍中國指數也跌0.62%，美股期貨周二走低。

此外，中國防疫管制的放鬆，確診人數激增，持續引起投資人密切關注，包括醫療體系的負擔能量。滬深指數明顯下跌1.6%。

周二香港恆生指數收跌258.01點或1.33%，為19094.80點，為連二跌。國企股(H股)跌132.33點或2.00%，為6472.29點。港股大多數板塊皆下挫。

科技指數大跌3.12%，跌破4000點。儘管浙江省委書記在周日拜訪了阿里巴巴，定調力挺民企，推動平台經濟，似乎迴異於此前國進民退的風向，然科技指數仍連跌兩天。

阿里巴巴周二大跌3.4%，騰訊跌3.4%，小鵬汽車跌近7%，京東跌1.7%，美團跌1.8%。新聞傳出年底要大裁員15%的小米，也下跌2.0%。

在退燒止痛藥供應不足的市況下，連日波動較大的醫藥股繼續下跌，新華製藥跌11.3%，康希諾跌0.6%，康龍化成跌2.5%。

歌禮製藥暴漲53%，報5.3港元。該公司周一晚間公告，多款口服藥和藥劑專利獲得美國專利管理局的授權通知。